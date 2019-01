Rosca de piña Tiempo Total 1 H 10 Min Tiempo Activo 45 Min Tiempo Prep 25 Min Porciones 18 Un pastel dulce y jugoso con almíbar y trozos de piña dentro y fuera. Esta receta es tan frácil y tan buena que no te cansarás de prepararla. Ingredientes 250 gramos de mantequilla

250 gramos de azúcar

4 huevos

375 gramos de harina

2 cucharaditas de polvo de hornear

½ taza de azúcar glass

1 lata (800 gramos) de rebanadas de piña en almíbar

Precalienta el horno a 180° centígrados y engrasa y enharina un molde de rosca mediano. 2. Suaviza la mantequilla batiéndola con la batidora eléctrica. Agrega azúcar y sigue batiendo hasta que la mezcla se esponje. Incorpora los huevos uno por uno, sin dejar de batir. 3. Cierne la harina, polvo de hornear y azúcar glass. Integra poco a poco a la mezcla anterior y luego agrega el almíbar de la piña. 4. Escurre y pica finamente 4 ó 5 rebanadas de piña y envuélvelas en la mezcla con una espátula o palita de madera. 5. Vierte la mezcla dentro del molde engrasado y hornea de 40 a 45 minutos o hasta que el pan se haya cocido. 6. Permite que se enfríe, desmolda y decora con las rebanadas de piña restantes. Espolvorea con azúcar glass.

