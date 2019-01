Rosca de cerezas Tiempo Total 1 H Tiempo Activo 45 Min Tiempo Prep 15 Min Porciones 20 Un pan de cerezas bastante simple, pero lleno de sabor. La harina de hot cakes permite que quede más esponjoso. Ingredientes 250 gramos de mantequilla

1 taza de azúcar

5 huevos

300 gramos de harina

100 gramos de harina para hot cakes

2 cucharaditas de polvo de hornear

1 taza de almíbar de cerezas

1. Precalienta el horno a 180° centígrados y engrasa y enharina un molde de rosca mediano. 2. Coloca la mantequilla en un tazón y bátela con la batidora eléctrica hasta que se haya suavizado. Agrega el azúcar y sigue batiendo hasta incorporar perfectamente. 3. Añade los huevos, uno a uno, sin dejar de batir. 4. Cierne ambas harinas junto con el polvo de hornear e incorpora poco a poco al tazón sin dejar de batir y alternando con el almíbar de las cerezas. 5. Apaga la batidora y envuelve las cerezas manualmente con una espátula o palita de madera. 6. Vierte la mezcla dentro del molde y hornea de 45 a 50 minutos o hasta que el pan esté bien cocido.

