Jícama con chile y limón Average Rating from Allrecipes Mexico (1) Tiempo Total 35 Min Tiempo Activo 25 Min Tiempo Prep 10 Min Porciones 6 Una botana refrescante, saludable y deliciosa. A mis hijos les encanta, así que me gusta prepararla en casa para evitar que la coman en la calle. Ingredientes 1 jícama grande

2 limones sin semilla

1 cucharada de chile en polvo

Sal, al gusto Cómo hacerlo 1. Pela la jícama y corta en tiras un poco gruesas. Exprime el jugo de los limones sobre la jícama y espolvorea con chile en polvo y sal al gusto. ¡Listo para servir!

