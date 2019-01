Bolitas de jamón Tiempo Total 20 Min Tiempo Activo Tiempo Prep 20 Min Porciones 10 Una mezcla de jamón de cerdo picado, queso crema, cebolla perejil y galletas molidas. Una receta de botana simple y deliciosa. Ingredientes 1 paquete (190 gramos) de queso crema

½ kilo de jamón, finamente picado

1 cucharada de perejil, finamente picado

1 cucharada de cebolla, finamente picada

Sal y pimienta, al gusto

1 paquetes (186 gramos) de galletas saladas, molidas

1. Suaviza el queso en un tazón mediano, agrega la mitad del jamón, así como el perejil, cebolla, sal, pimienta y galletas molidas. Agrega suficiente galleta como para lograr una masa manejable. Integra bien. 2. Forma bolitas del tamaño de una canica, pásalas por el resto del jamón picado, presionándolas ligeramente para que el jamón se adhiera. 3. Ofrécelas como botana sobre una galleta.

