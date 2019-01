Bolitas de naranja Tiempo Total 40 Min Tiempo Activo 15 Min Tiempo Prep 25 Min Porciones 12 Una mezcla de mantequilla con azúcar glass forma de bolitas. El sabor de éstas es una combinación de esencia y ralladura de naranja. Ingredientes 1 taza de mantequilla

¾ de taza de azúcar glass

1 cucharadita de esencia de naranja

1 cucharada de ralladura de naranja

1 taza de azúcar blanca refinada

5 gotas colorante vegetal amarillo Cómo hacerlo 1. Precalienta el horno a 170° centígrados y engrasa y enharina charolas para hornear. 2. Bate la batidora la mantequilla con la batidora eléctrica hasta que se esponje y agrega poco a poco el azúcar. Sigue batiendo hasta que se forme una masa pesada. Agrega la esencia y ralladura de naranja, y amasa ligeramente hasta incorporar perfectamente. 3. Forma bolitas de masa del tamaño de una canica, colócalas en las charolas, separadas entre sí, y hornea hasta que se hayan dorado, de 12 a 15 minutos aproximadamente. 4. Mientras se están horneando las galletas, mezcla el azúcar con el colorante vegetal. 5. Saca las galletas del horno y espolvoréalas con el azúcar amarilla mientras aún están calientes. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

