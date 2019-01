Galletas de almendra Tiempo Total 3 H 37 Min Tiempo Activo 12 Min Tiempo Prep 25 Min Porciones 30 Galletas de almendras picadas y tostadas con un ligero toque de limón. Una receta fácil cuyos resultados te permitirán impresionar a tu familia y amigos. Ingredientes 250 gramos de almendras, finamente picadas y tostadas (ver nota)

½ kilo de mantequilla

1 taza de azúcar glass

2 cucharaditas de ralladura de limón

700 gramos de harina

1 cucharadita de esencia de almendra Cómo hacerlo 1. En un tazón grande, bate la mantequilla hasta que se haya suavizado. Incorpora el azúcar glass y luego la ralladura de limón. 2. Coloca esta pasta sobre la mesa de trabajo y agrega la harina. Amasa hasta incorporar bien y añade la esencia de almendras. Mezcla bien y coloca la masa en una bolsa de plástico. Refrigera durante por lo menos 3 horas. 3. Precalienta el horno a 170° centígrados. Engrasa y enharina charolas para hornear. 4. Saca la masa del refrigerador y forma varios rollitos. Córtalos en rebanadas de menos de 1 centímetro de grueso y pasa uno de los lados de cada rebanada por las almendras tostadas. Colócalas sobre las charolas con las almendras hacia arriba. Hornea hasta que se doren ligeramente, entre 10 y 12 minutos aproximadamente.

