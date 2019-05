Mermelada de kiwi Tiempo Total 8 H 55 Min Tiempo Activo 45 Min Tiempo Prep 10 Min Porciones 24 Prepara tu propia mermelada en casa y olvídate de las comerciales con conservadores y saborizantes artificiales. Esta receta de kiwi es bastante sencilla: todo lo que necesitas es kiwi, azúcar y un poquito de paciencia. Ingredientes 1 kilo de kiwi maduro

1 taza de azúcar, o al gusto Cómo hacerlo 1. Pela y pica los kiwis. Colócalos en un tazón cubiertos con el azúcar. Tapa y refrigera durante por lo menos 8 horas. 2. Pásalos a una cacerola de fondo grueso y cocina a fuego medio hasta que empiecen a hervir. Reduce la flama y cocina a fuego bajo, sin dejar de mover, hasta que la fruta se suavice y la miel se espese, aproximadamente 30 minutos. 3. Retira del fuego y permite que se enfríe. Vierte dentro de frascos esterilizados y mantenla en refrigeración.

