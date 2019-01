Frijoles puercos de Michoacán Tiempo Total 1 H 20 Min Tiempo Activo 1 H 10 Min Tiempo Prep 10 Min Porciones 16 Frijoles de la olla cocidos con trocitos de carne de cerdo sofrita. Este platillo se sirve con panela fresca y una deliciosa salsa mexicana recién hecha (receta incluida). Ingredientes 1 kilo de frijoles, remojados durante toda la noche

Agua, la necesaria

4 cucharadas de aceite

1 ½ kilos de carne de cerdo (lomo o maciza), en trocitos

Sal, al gusto

350 gramos de queso panela Salsa mexicana ½ kilo de jitomates, finamente picados

1 cebolla, finamente picada

½ taza de cilantro, picado

4 chiles serranos verdes (o al gusto), picados Cómo hacerlo 1. Escurre y enjuaga los frijoles. Colócalos en una olla y cúbrelos con suficiente agua limpia. Llévalos al fuego y deja que hiervan a fuego alto, luego baja la temperatura a medio-bajo, tapa y cocina durante 30 minutos. 2. Mientras, calienta el aceite en un sartén a fuego medio. Sofríe la carne de cerdo y agrégala a la olla de los frijoles después de los primeros 30 minutos de cocción. Tapa de nuevo y cocina hasta que los frijoles y la carne se hayan suavizado, aproximadamente 30 minutos más. Sazona con sal y pimienta y cocina durante otros 10 minutos. 3. Prepara la salsa mezclando los jitomates, cebolla, cilantro y chile. 4. Sirve los frijoles con un trozo de panela y la salsa mexicana. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.