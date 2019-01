Pollo en salsa de chorizo Tiempo Total 45 Min Tiempo Activo 25 Min Tiempo Prep 20 Min Porciones 8 El pollo se fríe y luego se baña en una salsa de jitomate con chorizo frito y especias. Este platillo lleva también un poco de jamón de cerdo. Ingredientes 4 cucharadas de aceite

1 pollo, en piezas

Sal y pimienta en polvo, al gusto

½ kilo de jitomate

½ kilo de chorizo de cerdo

1 bolillo, rebanado

1 raja de canela de 3 centímetros 6 pimientas

4 clavos de olor

1 ramita de orégano fresco

1 diente de ajo

1 cebolla, rebanada en medias lunas delgadas

1/2 litro de caldo de pollo

1. Calienta 4 cucharadas de aceite en un sartén grande a fuego medio. Sazona las piezas de pollo con sal y pimienta y fríelas en el aceite caliente durante 2 minutos por lado. Tapa, reduce la flama a bajo y cocina hasta que el pollo se haya ablandado, aproximadamente 15 minutos. 2. Mientras, asa los jitomates en un comal a fuego medio, volteando de vez en cuando, hasta que la piel se haya quemado y la pulpa ablandado. Pélalos. 3. Dora el chorizo en su propia grasa en un sartén a fuego medio. Desmorónalo o pícalo. Dora las rebanadas de bolillo en el mismo sartén y grasa del chorizo. 4. Muele en la licuadora los jitomates junto con el chorizo, bolillo dorado, canela, pimientas, clavos, orégano, ajo y un poco de sal. Cuela. 5. Una vez que el pollo se ha ablandado, agrega la cebolla y cocina hasta que ésta se haya acitronado. Incorpora la salsa de chorizo sobre y el caldo de pollo. Por último agrega el jamón y cocina hasta que el pollo esté bien cocido. 6. La salsa debe quedar espesa. Si es necesario, agrega un poco más de caldo de pollo.

