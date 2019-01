Filetes de pollo San Francisco Tiempo Total 1 H Tiempo Activo 15 Min Tiempo Prep 30 Min Porciones 6 Filetes de pechuga de pollo empanizados en galletas saladas y bañados en una salsa de chile poblano con crema. Esta receta te va a encantar. Ingredientes 1 cebolla, partida a la mitad

2 dientes de ajo (uso separado)

1 kilo de filetes de pollo delgados

Sal y pimienta, al gusto

1 paquete (186 gramos) de galletas saladas, molidas

2 huevos, ligeramente batidos

1/2 taza de aceite vegetal, o al gusto Salsa 6 chiles poblanos, asados, pelados y sin semillas (ver nota)

¼ de taza de leche

1 taza de crema

1 ó 2 cucharadas de consomé de pollo en polvo Cómo hacerlo 1. Licua ½ cebolla y 1 diente de ajo con un poco de agua. Reserva. 2. Sazona los filetes de pollo con sal y pimienta. Mójalos con la mezcla de cebolla y ajo, y pásalos por el huevo batido. Empanízalos con la galleta molida, presionando fuertemente para que ésta se adhiera. Deja reposar durante 15 minutos. 3. Separa 2 cucharadas de aceite y calienta el resto en un sartén grande a fuego medio. Agrega los filetes de pollo y fríelos hasta que se hayan dorado por ambos lados. 4. Para preparar la salsa, licua la cebolla restante junto con los chiles poblanos, 1 diente de ajo y leche. 5. Calienta 2 cucharadas de aceite en un sartén a fuego medio. Vierte la salsa anterior, sazona con consomé de pollo en polvo y sal. Deja que hierva, reduce el fuego al mínimo y cocina durante 10 minutos. Apaga e incorpora la crema. 6. Sirve los filetes empanizados bañados con salsa verde. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.