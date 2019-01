Enfrijoladas con chorizo y dos quesos Average Rating from Allrecipes Mexico (1) Tiempo Total 40 Min Tiempo Activo 10 Min Tiempo Prep 30 Min Porciones 10 Tortillas bañadas en una salsa de frijol, rellenas de corizo y queso cotija, y cubiertas con queso fundido. Un platillo delicioso a cualquier hora del día. Ingredientes ½ kilo de frijoles de la olla con caldo

½ taza de aceite vegetal

Sal, al gusto

30 tortillas del día

250 gramos de chorizo, finamente picado

250 gramos de queso cotija, rallado

250 gramos de queso para fundir, rallado Cómo hacerlo 1. Licua los frijoles con un poco de su caldo y fríelos en un sartén 1 ó 2 cucharadas de aceite caliente. Cocina a fuego medio hasta que empiecen a hervir. Reduce el fuego a lo más bajo y agrega más caldo si es necesario. Deben quedar un poco aguados. Sazona con sal. 2. Calienta el resto del aceite en un sartén chico a fuego medio-alto. Sumerge las tortillas en el aceite bien caliente durante unos 5 segundos para que se suavicen, cuidando que no se doren. 3. Fríe el chorizo en su propia grasa hasta que quede dorado. Escurre y mezcla con el queso cotija. 4. Precalienta el horno a 170° centígrados. 5. Pasa las tortillas por los frijoles aguados, rellénalas con la mezcla de queso y chorizo y enróllalas. Acomódalas en un refractario rectangular. Espolvorea con queso y hornea hasta que éste se haya gratinado, aproximadamente 10 minutos.

