Mermelada de manzana Average Rating from Allrecipes Mexico (1) Tiempo Total 8 H 50 Min Tiempo Activo 40 Min Tiempo Prep 10 Min Porciones 20 Esta receta es ideal durante la temporada de manzana ya que, además de ser más baratas, tienen un mejor sabor. Ingredientes 1 kilo de manzanas, peladas, sin corazón y en trozos

1 taza de azúcar, o al gusto Cómo hacerlo 1. Combina las manzanas con el azúcar en un tazón. Cubre y refrigera durante por lo menos 8 horas. 2. Vierte las manzanas con su azúcar en una cacerola de fondo grueso o de cobre a fuego suave. Cocina hasta que espese como mermelada, aproximadamente 40 minutos. 3. Conserva esta mermelada dentro del refrigerador.

