Chiles rellenos de frijoles con tocino Tiempo Total 29 Min Tiempo Activo 15 Min Tiempo Prep 14 Min Porciones 10 Chiles poblanos rellenos de frijoles refritos con tocino y tiras de panela fresca, cubiertos con crema y espolvoreados con queso fresco. Ingredientes 10 chiles poblanos, asados y desvenados

5 tiras de tocino, picado

3 tazas de frijoles de la olla, escurridos

10 tiras de panela

1 taza de crema

1. Coloca el tocino en un sartén y fríelo en su propoa grasa a fuego medio, moviendo de vez en cuando, hasta que se haya dorado uniformemente, alrededor de 8 minutos. Retira el exceso de grasa con toallas o servilletas de papel. Agrega los frijoles y machácalos para que queden chinitos. 2. Rellena cada chile con 2 ó 3 cucharadas de frijoles y una tira de panela. 3. Ciérralos, báñalos con crema y espolvoréalos con queso.

