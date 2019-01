Arroz ranchero Tiempo Total 35 Min Tiempo Activo 20 Min Tiempo Prep 15 Min Porciones 6 Antes de cocerse en agua, el arroz se fríe ligeramente junto con la cebolla, tomates verdes y rajas de chile poblano. Crema y queso fresco se incorporan a este platillo justo antes de servirse. Ingredientes 3 cucharadas de aceite

1 taza de arroz

½ cebolla, finamente picada

12 tomates verdes, lavados y picados

2 chiles poblanos, asados y en rajas 2 ¼ tazas de agua

1 cucharadita de sal o la necesaria

4 cucharadas de crema

1 pieza de queso fresco Cómo hacerlo 1. Calienta el aceite en una cacerola a fuego medio. Fríe el arroz hasta que se vea transparente. Añade cebolla, tomates y rajas de chiles poblanos. Fríe durante 3 minutos más. 2. Agrega el agua y la sal. Deja que hierva, tapa y reduce la flama a lo más bajo. Cocina hasta que el agua se haya absorbido, aproximadamente 20 minutos.

Deja que repose tapado durante unos minutos. Agrega la crema y el queso antes de servir.

