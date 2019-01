Arroz a la marinera Average Rating from Allrecipes Mexico (1) Tiempo Total 55 Min Tiempo Activo 25 Min Tiempo Prep 15 Min Porciones 8 Una receta inolvidable. Se trata de arroz rojo con verduras, camarones y pulpo o calamar. Convierte este arroz en un platillo de cuaresma sustituyendo el consomé de pollo por consomé de vegetales o de camarón. Ingredientes 1 taza de aceite

2 tazas de arroz

1 cebolla, finamente picada

1 diente de ajo, finamente picado

2 papas, peladas y picadas en cubos

2 zanahorias, peladas y picadas en cubos 1 litro de puré de tomate

½ kilo de camarones frescos, lavados

½ kilo de pulpo o calamar, precocido y en trozos

1 cucharada de consomé de pollo en polvo

1 cucharadita de sal, o al gusto Cómo hacerlo 1. En una cacerola grande de fondo grueso, calienta el aceite a fuego medio y fríe el arroz, moviendo de vez en cuando, hasta que el arroz tome el color amarillo fuerte. Entonces agrega la cebolla, ajo, papas y zanahorias. Fríe durante 2 minutos más. 2. Agrega el puré de tomate, tapa y cocina durante 5 minutos. 3. Añade los camarones, calamar, consomé y sal. Tapa de nuevo y cuando empiece a hervir nuevamente, baja la flama y cocina a fuego lento hasta que el líquido se haya absorbido y el arroz y esté suave, entre 15 y 20 minutos más. 4. Retira del fuego y mantenlo tapado de 15 a 20 minutos antes de servir. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.