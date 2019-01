Arroz a la jardinera Average Rating from Allrecipes Mexico (1) Tiempo Total 50 Min Tiempo Activo 20 Min Tiempo Prep 10 Min Porciones 4 El arroz se fríe ligeramente con cebolla, pimiento morrón y zanahoria. A la mitad de su proceso de cocción se le agregan granos de elote y mantequilla. ¡Riquísimo! Ingredientes 2 cucharadas de aceite

1 taza de arroz blanco

½ cebolla, finamente picada

1 pimiento morrón chico, en tiras delgadas

1 zanahoria, pelada y picada 2 ½ tazas de agua

Sal, al gusto

1 lata chica (200 gramos) de granos de elote

1. Calienta el aceite en una cacerola a fuego medio. Fríe el arroz, moviendo constantemente, hasta que se vea transparente. Entonces agrega la cebolla, el pimiento y la zanahoria. Sofríe durante 1 ó 2 minutos. 2. Agrega el agua y la sal. Deja que suelte el hervor, tapa y cocina a la temperatura más baja durante 10 minutos. 3. Destapa, agrega los granos de elote y la mantequilla. Revuelve con cuidado, tapa de nuevo y cocina hasta que el líquido se haya absorbido. 4. Retira del fuego y mantenlo tapado durante 20 minutos antes de servir.

