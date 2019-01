Rajas con crema fáciles y rápidas Tiempo Total 16 Min Tiempo Activo 6 Min Tiempo Prep 10 Min Porciones 4 Prepara esta receta tradicional mexicana en menos de 20 minutos. Compra las rajas ya listas y cocínalas con el resto de los ingredientes en un dos por tres. Este platillo es ideal como guarnición, plato principal o tacos para empezar. Ingredientes 3 cucharadas de aceite

2 dientes de ajo, picados

1 kilo de chiles poblanos, asados y en rajas

½ taza de crema

250 gramos de queso manchego, rallado

1. Calienta el aceite en un sartén a fuego medio. Sofríe los dientes de ajo durante 30 segundos y agrega las rajas. Cocina durante 5 minutos. 2. Agrega la crema y el queso, revuelve y retira del fuego. Espera a que el queso se derrita antes de servir. 3. Si es necesario, sazona con sal.

