Salsa sabor chipotle Tiempo Total 18 Min Tiempo Activo 8 Min Tiempo Prep 10 Min Porciones 3 La receta perfecta para "prenderle fuego" a cualquiera de tus platillos con carne de cerdo, res o pollo. Esta salsa puede mantenerse en el refrigerador por varios días. Ingredientes 500 gramos de jitomates

1 lata (220 gramos) de chile chipotle adobado

1 diente de ajo

1. Cuece los jitomates y el ajo en suficiente agua hirviendo hasta que estén suaves, pero no deshaciéndose, entre 5 y 8 minutos. Pélalos y muélelos en la licuadora junto con el los chiles y el ajo, hasta tener una consistencia homogénea.

