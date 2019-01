Salsa negra de chile pasilla Average Rating from Allrecipes Mexico (1) Tiempo Total 30 Min Tiempo Activo 5 Min Tiempo Prep 10 Min Porciones 1 Salsa de chile pasilla frito y licuado con caldo de pollo, cebolla y ajo. Si no tienes caldo casero, prepáralo con consomé granulado y evita la sal o utiliza muy poca. Ingredientes 3 cucharadas de aceite

10 chiles pasilla, desvenados y sin semilla

1/2 taza de caldo de pollo caliente

1 trozo de cebolla

1 diente de ajo

1. Calienta el aceite en un sartén a fuego medio. Fríe ligeramente los chiles, volteando una vez y cuidando que no se quemen. Remoja en el caldo de pollo de pollo hasta que se suavicen, aproximadamente 30 minutos. 2. Muele los chiles en la licuadora junto con el caldo de pollo, cebolla, ajo y sal.

