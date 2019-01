Chiles borrachos Tiempo Total 2 H 15 Min Tiempo Activo Tiempo Prep 15 Min Porciones 24 Chiles pasilla y mulato asados remojados en pulque o cerveza durante no menos de dos horas. Los chiles se cortan en tiritas delgadas y se sirven con queso rallado. Deliciosos sobre una carne asada o milanesa de pollo Ingredientes 8 chiles pasilla, desvenados y despepitados

4 chiles mulatos, desvenados y despepitados

1 taza de pulque o cerveza

1 trozo de queso añejo, rallado

1. Tuesta ligeramente los chiles, cuidando que no se quemen, y luego remójalos en pulque o cerveza durante 2 horas o más, hasta que estén suaves. 2. Con la ayuda de un par de tijeras, córtalos en rajitas pequeñas. Colócalos en un tazón, sazónalos con sal y déjalos reposar durante 20 minutos. Agrega el queso rallado y sirve.

