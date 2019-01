Ensalada hawaiana Tiempo Total 10 Min Tiempo Activo Tiempo Prep 10 Min Porciones 4 Se le llama ensalada hawaiana porque lleva piña además de lechuga, pimiento morrón y cerezas en almíbar. Esta ensalada se adereza con un aderezo agridulce, cuya receta puedes encontrar en este sitio, en la sección de aderezos. Ingredientes ½ lechuga, en trozos pequeños

3 rebanadas de piña en almíbar, finamente picada

1 pimiento morrón, en tiritas delgadas

Cerezas en almíbar, al gusto

1. Combina los primeros 4 ingredientes y baña con el aderezo agridulce.

