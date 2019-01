Vinagreta andaluz Tiempo Total 10 Min Tiempo Activo Tiempo Prep 10 Min Porciones 1 Una receta sencilla a base de aceite de oliva, vinagre de manzana cony hierbas. Esta vinagreta te permitirá aderezar tus ensaladas frescas de forma saludable. Ingredientes ¼ de taza de aceite de oliva

¼ de taza de vinagre de manzana

¼ de taza de agua

1 cucharada de cebolla, finamente picada

1 cucharada de perejil, finamente picado

1 cucharada de mostaza

1 huevo cocido, finamente picado Cómo hacerlo 1. Mezcla bien todos los ingredientes en un frasco o agitador. Vierte en una salsera y mezcla de nuevo antes de servir.

