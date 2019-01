Pollo en salsa de vino blanco Tiempo Total 1 H 10 Min Tiempo Activo 1 H Tiempo Prep 10 Min Porciones 6 La receta de pollo más rica que conozco. El pollo se cuece al horno en vino blanco hasta que queda tan suave que se derrite en tu boca. Ingredientes 1 pollo entero

1 cucharada de mantequilla, suavizada

1 cucharadita de mostaza

Sal y pimienta, al gusto

½ taza de vino blanco Cómo hacerlo 1. Precalienta el horno a 170° centígrados. 2. Lava el pollo por dentro y por fuera y sécalo con una servilleta de algodón. 3. En un tazón chico mezcla la mantequilla, mostaza, sal y pimienta. Unta esta mezcla por dentro y por fuera del pollo. 4. Coloca el pollo en un refractario grande con la pechuga hacia abajo. Baña con el vino blanco, tapa con papel aluminio y hornea durante 1 hora, volteando y bañando con el vino cada 20 minutos. 5. Asegúrate de que el pollo esté bien cocido antes de servir.

