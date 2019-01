Moldeado de lentejas y arroz integral Tiempo Total 1 H 50 Min Tiempo Activo 1 H 30 Min Tiempo Prep 20 Min Porciones 8 Las lentejas y el arroz integral cocidos se mezclan con trozos de tocino frito y queso tipo adobera. Un alimento saludable y delicioso. Ingredientes 1 1/4 tazas de lentejas

1 taza de arroz integral

250 gramos de tocino

2 huevos, ligeramente batidos

250 gramos de queso adobera, rallado

1/4 cebolla, picada

1 cucharada de ajo en polvo

1 cucharada de ajo en polvo

Sal y pimienta, al gusto Cómo hacerlo 1. Coloca las lentejas en una olla, cubre con agua y agrega sal al gusto. Permite que hiervan a fuego alto, reduce la flama, tapa y cocina a fuego lento hasta que las lentejas se hayan suavizado, aproximadamente 1 hora. Escurre. 2. Aparte, coloca el arroz y el agua en una cacerola a fuego alto. Tapa y deja que hierva. Reduce inmediatamente la flama y cocina a fuego bajo, sin destapar, durante 45 minutos. 3. Coloca el tocino en un sartén grande y hondo, y cocina a fuego medio, volteando de vez en cuando, hasta que se haya dorado uniformemente, alrededor de 10 minutos. Retira el exceso de grasa con toallas o servilletas de papel y desmenuza. 4. Precalienta el horno a 180° centígrados y engrasa con aceite un molde rectangular mediano. 5. En un tazón grande mezcla las lentejas, arroz, tocino, huevos, queso, cebolla, ajo en polvo, sal y pimienta al gusto. Revuelve bien y vierte dentro del molde engrasado. Cubre con papel encerado y hornea durante 30 minutos. 6. Sirve frío o caliente.

