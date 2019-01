Albóndigas con amaranto Tiempo Total 45 Min Tiempo Activo 15 Min Tiempo Prep 30 Min Porciones 4 Estas albondigas de amaranto están llenas de proteína y sabor. Carne de res o cerdo molida y mezclada con amaranto, cebolla, huevo y cilantro. El caldillo se prepara con jitomates asados y chile mirasol. Ingredientes Albóndigas ½ kilo de carne, molida de res o cerdo

¾ de taza de amaranto

1 taza de harina de amaranto

Sal y pimienta, al gusto

1 cebolla, finamente picada

1 huevo

3 ó 4 ramitas de cilantro, picadas

3 cucharadas de aceite Caldillo 10 jitomates chicos, asados (ver nota)

1 chile mirasol, desvenado, sin semillas y cocido

2 dientes de ajo

½ cebolla

1 cucharadita de orégano

Sal, al gusto

En un tazón grande mezcla la carne con el amaranto y la harina de amaranto; sazona con sal y pimienta, revuelve bien y deja reposar durante 10 minutos. 2. Añade los siguientes 3 ingredientes y mezcla hasta lograr una masa que puedas manejar fácilmente (si es necesario, agrega otro poco de harina de amaranto). Forma albóndigas del tamaño de una pelota de ping pon. 3. Calienta el aceite en un sartén a fuego medio. Sofríe las albóndigas durante un par de minutos. 4. Mientras muele en la licuadora todos los ingredientes del caldillo y vierte dentro de una cacerola mediana. Sazona con sal y cocina a fuego medio hasta que empiece a hervir. 5. Agrega las albóndigas, baja el fuego, tapa y cocina hasta que las albóndigas estén bien cocidas, aproximadamente 15 minutos.

