Pollo en mole de jamaica Tiempo Total 1 H Tiempo Activo 40 Min Tiempo Prep 20 Min Porciones 6 Concentrado de jamaica natural con chiles anchos, ajonjolí, cebolla, cáscara de plátano macho y otros ingredientes más comunes. En esta receta el pollo se cuece, luego se sofríe y se sirve bañado en este exquisito mole de jamaica. Ingredientes 6 piezas de pollo

1 trozo de cebolla

3 dientes de ajo (uso separado)

Sal y pimienta, al gusto

2 cucharadas de aceite

3 chiles anchos, desvenados y sin semillas

½ cebolla, rebanada 1 tortilla

1 trozo de bolillo

1 plátano macho, la cáscara

2 cucharadas de ajonjolí

1 taza de concentrado de jamaica natural

1 taza de caldo de pollo Cómo hacerlo 1. Coloca el pollo, ½ cebolla y 1 diente de ajo en una olla. Cubre con agua y agrega sal al gusto. Deja que suelte el hervor a fuego alto, reduce la flama, tapa y cocina a fuego lento hasta que esté medio cocido, entre 15 y 20 minutos. 2. En una cacerola mediana con aceite caliente, fríe los chiles cuidando que no se quemen. Retíralos del aceite y remójalos en agua caliente durante 10 minutos o hasta que se ablanden. 3. Mientras, en el mismo sartén fríe por separado los siguientes ingredientes: 2 ajos y cebolla rebanada, tortilla, bolillo, cáscara de plátano y, por último, ajonjolí. 4. Licua los chiles y todos los ingredientes fritos junto con el concentrado de jamaica. 5. Retira las piezas de pollo de la olla y reserva 1 taza de caldo. Calienta un poco de aceite en un sartén a fuego medio. Sofríe las piezas de pollo hasta que se doren y terminen su cocimiento, aproximadamente 2 minutos por lado. 6. Retira el pollo del sartén y vierte el mole de jamaica dentro del mismo. Agrega el caldo de pollo y cocina a fuego suave de 15 a 20 minutos. 7. Sirve el pollo bañado de mole. Acompaña con arroz y tortillas de maíz. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.