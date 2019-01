Croquetas de papa y espinacas Tiempo Total 1 H Tiempo Activo 25 Min Tiempo Prep 35 Min Porciones 6 Esta receta lleva carne molida de res, lo cual hace de estas croquetas un alimento completo y balanceado. Las croquetas se bañan en una salsa de jitomate asado con chiles ancho y mirasol. Ingredientes Croquetas 200 gramos de espinacas, cocidas

3 jitomates

1 taza de puré de papa

350 gramos de carne molida de res

2 huevos

½ cucharadita de orégano

¼ de taza de harina

6 cucharadas de pan molido

1 cebolla chica, finamente picada

Aceite para freír Salsa 2 chiles mirasol, sin semillas

1 chile ancho, sin semillas

1 jitomate

1 diente de ajo

3 almendras, peladas

Sal y pimienta Cómo hacerlo 1. Licua las espinacas con muy poca agua. Aparte, muele los jitomate con un poco de agua y cuela. 2. Vierte las espinacas y el jitomate dentro de un tazón, agrega el puré de papa, carne molida, huevos, orégano, 2 cucharadas de harina, pan molido, cebolla picada, sal y pimienta. 3. Forma croquetas con tus manos, pásalas por el harina y fríelas en una sartén con aceite caliente, a fuego medio, hasta que estén cocidas y doradas por todos lados. 4. Cuece los chiles en agua hirviendo hasta que ablanden y muélelos en la licuadora junto con la tortilla frita, ajo, almendras y jitomate asado. 5. Calienta 2 cucharadas de aceite en una cacerola chica a fuego medio. Vierte la salsa anterior, sazona con sal y pimienta y cocina durante 10 minutos. 6. Sirve las croquetas bañadas en la salsa caliente.

