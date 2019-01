Pastel de chocolate con fresa Average Rating from Allrecipes Mexico (1) Tiempo Total 1 H Tiempo Activo 20 Min Tiempo Prep 40 Min Porciones 16 Esta receta de pastel combina dos de los ingredientes favoritos de todos: chocolate y fresas. ¿Qué más puedes pedir? Ingredientes Pastel 60 g chocolate amargo picado

200 g harina

½ cucharadita de polvo para hornear

1 cucharadita de bicarbonato de sodio

½ cucharada de sal

100 g azúcar estándar

75 g mantequilla o margarina

225 ml de jocoque

2 cucharadas de licor de naranja Relleno y decoración 2 tazas de crema chantilly

2 canastillas de fresas frescas

1. Precalienta el horno a 200 ºC. Engrasa y enharina 2 moldes redondos de medianos. Derrite el chocolate amargo a baño María, batiendo constantemente. Retira del fuego y deja enfriar un poco. 2. En un tazón grade, mezcla el harina, polvo para hornear, bicarbonato de sodio, sal y azúcar. Incorpora la mantequilla y mezcla hasta que se formen una especie de migajas . Agrega el jocoque y chocolate derretido y revuelve bien. Divide la mezcla entre los 2 moldes. 3. Hornea de 15 a 20 minutos, o hasta que al introducir un palillo en el pastel, salga limpio. Deja enfriar. Rocía un poco de licor de naranja sobre ambos pasteles. 4. Separa de 8 a 10 fresas y rebana el resto. Coloca un pastel sobre un platón y cubre con 1 taza de crema chantilly y mitad de las fresas rebanadas. Coloca encima el otro pastel y úntalo con la otra taza de crema chantilly y agrega la segunda mitad de las fresas. Decora con las fresas que separaste inicialmente. 5. Derrite a baño María los otros 60 g de chocolate. Baña las fresas con el chocolate derretido.

