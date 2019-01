Manzanas al jerez Tiempo Total 40 Min Tiempo Activo 20 Min Tiempo Prep 20 Min Porciones 8 Las manzanas se rocían con jugo de limón, luego se hornean en jerez con pasitas blancas y negras, y se sirven con una crema pastelera recién hecha. Ingredientes 8 manzanas rojas, sin pelar

2 limones, el jugo

8 cucharaditas de azúcar

3 tazas de jerez

1 taza de pasitas blancas

1 taza de pasitas negras

8 rajitas de canela Crema pastelera ½ litro de leche

½ taza de azúcar

3 yemas

4 cucharadas de fécula de maíz

Pizca de sal

Cómo hacerlo 1. Precalienta el horno a 175° centígrados. 2. Descorazona las manzanas, cuidando de no perforar el fondo. Acomódalas dentro de un molde refractario. 3. Rocía el jugo de limón en el interior de las manzanas y agrega 1 cucharadita de azúcar a cada una y unas gotas de jerez. 4. Vierte el jerez restante en el fondo del molde refractario junto con las pasitas. 5. Ensarta una rajita de canela dentro de cada manzana y hornea durante 20 minutos o hasta que las manzanas estén cocidas. 6. Mientras, prepara la crema pastelera. Mezcla en la licuadora los 5 primeros ingredientes, desde la leche hasta la sal, y cuece a fuego lento en una olla chica, moviendo constantemente, hasta que espese. Retira del fuego y añade la vainilla. 7. Sirve las manzanas calientes con porciones iguales del jerez y las pasitas del refractario, y báñalas con la crema pastelera.

