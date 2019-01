Panqué de girasol Tiempo Total 1 H 5 Min Tiempo Activo 40 Min Tiempo Prep 25 Min Porciones 8 Semillas de girasol, canela y crema. Una de las mejores y más nutritivas recetas de panqué que conozco. Pruébalo con una taza de café, té o chocolate. Ingredientes ½ taza de harina

½ cucharada de bicarbonato

1 cucharada de polvo de hornear

1 cucharada de canela, molida

1 taza de mantequilla, suavizada 1 taza de azúcar

3 huevos

½ taza de crema

½ taza de semillas de girasol, peladas Cómo hacerlo 1. Precalienta el horno a 180° centígrados y engrasa y enharina un molde para panqué o un molde cuadrado. 2. Cierne la harina con el bicarbonato, el polvo de hornear y la canela. 3. En un tazón bate la mantequilla con el azúcar hasta que se esponje. Luego agrega los huevos uno a uno, batiendo bien. 4. Incorpora la harina cernida y luego la crema, sin dejar de batir. Añade las semillas de girasol con movimientos envolventes. 5. Vierte la mezcla del molde y hornea durante 40 minutos o hasta que la superficie se haya dorado. 6. Permite que se enfríe antes de servir.

