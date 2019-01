Crema de huazontles Tiempo Total 55 Min Tiempo Activo 45 Min Tiempo Prep 10 Min Porciones 8 Una receta con un alto nivel alimenticio. Los huazontles cocidos se licuan con la leche evaporada. Esta sopa se sazona con chile guajillo y consomé de pollo en polvo. Ingredientes 1 kilo de huazontles, limpios

1 cebolla

Sal, al gusto

4 chiles guajillo, sin semillas

2 latas (378 gramos cada una) de leche evaporada 3 cucharadas de harina de trigo

2 cucharadas de consomé de pollo en polvo

3 tazas de agua

2 cucharadas de mantequilla

1. Reserva parte de los huazontles para adornar y coloca el resto en una olla. Cúbrelos con agua, agrega la cebolla y la sal, y cocina a fuego medio hasta que queden suaves, aproximadamente 30 minutos. 2. Mientras, remoja los chiles en agua bien caliente hasta que se suavicen, entre 10 y 15 minutos. 3. Escurre los huazontles cocidos y desecha la cebolla. Muélelos junto con los chiles remojados, leche evaporada, harina, consomé y 1 ½ tazas de agua. 4. Calienta la mantequilla en una cacerola a fuego medio. Vierte la mezcla anterior, agrega el resto del agua y deja que hierva durante 5 minutos, moviendo constantemente. Retira del fuego e incorpora la crema. 5. Sirve caliente y adorna con los huazontles reservados.

