Sopa mestiza Tiempo Total 40 Min Tiempo Activo 25 Min Tiempo Prep 15 Min Porciones 6 Esta sopa de frijol con chorizo, servida con tiritas de tortilla frita, es una deliciosa combinación de ingredientes mexicanos. Ingredientes 6 tortillas

Aceite vegetal

2 chorizos, desmenuzados

1 cebolla chica

4 jitomates

½ taza de agua 1 ½ litros de caldo de frijoles

1 taza de frijoles, cocidos y enteros

Sal, al gusto

½ taza de crema

150 gramos de queso fresco, desmoronado Cómo hacerlo 1. Corta las tortillas en tiras, fríelas en una sartén con aceite caliente y escúrrelas sobre papel absorbente. 2. En una olla mediana, fríe el chorizo en su propia grasa hasta que se haya dorado. Retira el exceso de grasa. 3. Muele en la licuadora la cebolla junto con los jitomates y ½ taza de agua. Cuela y vierte sobre el chorizo. Cocina de 5 a 8 minutos, hasta que empiece a reducirse. 4. Agrega el caldo de frijoles, así como los frijoles enteros. Permite que hierva de nuevo y rectifica la sazón. 5. Sirve caliente con tiras de tortilla, crema y queso. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

