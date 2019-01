Sopa de bolitas de requesón Tiempo Total 45 Min Tiempo Activo 20 Min Tiempo Prep 25 Min Porciones 6 Las bolitas de requesón se forman con la ayuda del huevo y se sazonan con sal, pimienta y perejil. El caldillo se prepara con caldo de pollo, jitomate, cebolla y chile. Una receta fácil, rápida y sabrosa. Ingredientes ¼ de kilo de requesón

1 huevo entero

1 cucharada de harina

1 cucharada de perejil, picado

Sal y pimienta, al gusto

1 jitomate

1 trozo de cebolla

1 diente de ajo

1 trozo de chile verde serrano o jalapeño (o al gusto)

1 cucharada de aceite

1 ½ litros de caldo de pollo

Consomé de pollo en polvo, al gusto Para servir 1 puño de cilantro picado

1 aguacate, pelado y en cubitos Cómo hacerlo 1. Coloca el requesón sobre una tela de cielo o coladera fina y presiónalo para que salga el suero. Ya reseco, pásalo a un tazón y mézclalo con el huevo, harina, perejil picado, pimienta y sal. Mezcla bien. 2. Con la ayuda de una cucharita, forma bolitas del tamaño de una canica y colócalas sobre una tabla para que se oreen mientras preparas el caldillo. 3. Muele el jitomate junto con la cebolla, ajo, chile y un poco de agua. Cuela y vierte dentro de un sartén con el aceite caliente. Cocina durante 5 minutos a fuego medio, agrega el caldo y deja que hierva durante 5 minutos más. 4. Agrega cuidadosamente las bolitas de requesón. Deja que suelte el hervor de nuevo y cocina a fuego suave durante 10 minutos más. 5. Sirve caliente con cilantro y aguacate. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.