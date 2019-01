Sopa de almendra Tiempo Total 35 Min Tiempo Activo 20 Min Tiempo Prep 15 Min Porciones 6 Esta deliciosa receta combina almendras doradas, caldo de pollo y puré de tomate en una sopa que le encantará a tu familia. Ingredientes 2 cucharadas de mantequilla

¾ de taza de almendras, con cáscara

1 taza de puré de jitomate

1 diente de ajo

1 trozo de cebolla

Sal y pimienta, al gusto Aceite, el necesario

6 tazas de caldo de pollo

12 rebanadas de bolillo o baguette

½ kilo de queso gruyère, rallado

1 cucharada de perejil, picado Cómo hacerlo 1. Derrite 1 cucharada de mantequilla en un sartén chico y fríe las almendras hasta que se doren ligeramente. Escurre y muele con un poco de caldo. Reserva sin colar. 2. Aparte, licua juntos el puré de jitomate junto con el ajo y la cebolla. Cuela. 3. Calienta 1 cucharada de mantequilla en una cacerola a fuego medio. Agrega la mezcla anterior, sazona con sal y pimienta y cocina durante 5 minutos, o hasta que cambie de color. 4. Añade las almendras molidas y cocina durante 5 minutos más. Agrega el caldo de pollo, tapa y cocina durante 10 minutos. 5. Mientras, calienta el aceite en un sartén grande y dora en éste las rebanadas de pan bolillo. 6. Para servir, coloca 1 ó 2 rebanadas de pan frito, cubre con queso rallado y vierte el caldo caliente. Adorna con perejil. 7. Sirve de inmediato y no recalientes. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.