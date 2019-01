Sopa poblana de fideo Tiempo Total 45 Min Tiempo Activo 15 Min Tiempo Prep 30 Min Porciones 6 Esta receta no es del tipo que sale con mucho caldo, sin embargo es una mezcla deliciosa de fideo, rajas de chile poblano, granos de elote, jitomates y crema. Ingredientes 1 paquete (200 gramos) de pasta de fideo

4 cucharadas de aceite

1 cebolla mediana, rebanada

1 diente de ajo, picado

3 chiles poblanos, asados, pelados y en rajas 1 lata chica (200 gramos) de granos de elote, escurridos

2 jitomates

1 cucharada de caldo de pollo en polvo

2 tazas de agua

2 tazas de crema Cómo hacerlo 1. Calienta 2 cucharadas de aceite en un sartén mediano a fuego medio. Dora los fideos cuidando que no se quemen. Escurre y reserva. 2. Asa los jitomates en un comal o sartén a fuego medio-alto, volteando de vez en cuando, hasta que la piel se haya quemado y la pulpa ablandado. Pélalos y pícalos. 3. Calienta el resto del aceite en un sartén a fuego medio-alto. Sofríe la cebolla, ajo, rajas de chile poblano, granos de elote y jitomate picado. 4. Añade el caldo de pollo en polvo, agua y fideo frito. Reduce la flama y cocina a fuego bajo hasta que parte del líquido se haya evaporado. 5. Agrega la crema y mezcla cuidadosamente. Cocina durante un par de minutos más y sirve.

