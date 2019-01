Sopa de fideo en negro Tiempo Total 40 Min Tiempo Activo 20 Min Tiempo Prep 20 Min Porciones 6 Esta receta de sopa de fideo es bastante diferente a la tradicional. El caldo toma un color oscuro debido al color del chile pasilla y al caldo de frijoles. Ingredientes 6 chiles pasilla

1/2 taza de aciete vegetal

1 paquete (200 gramos) de pasta de fideo

3 jitomates

¼ de cebolla

2 dientes de ajo 1 cucharadas de aceite de oliva

6 tazas de caldo de frijoles de la olla

Consomé de pollo en polvo, al gusto

Sal, al gusto

2 ramitas de epazote

Cómo hacerlo 1. Calienta el aceite vegetal en un sartén a fuego medio-bajo. Dora los chiles pasilla hasta que se hayan esponjado. Retíralos del sartén inmediatamente para que no se amarguen y colócalos sobre papel absorbente para eliminar el exceso de grasa. Córtalos en trozos y reserva. 2. Dora la pasta en el mismo aceite hasta que tome un tono color paja. Retira del fuego y escurre en papel absorbente. Reserva. 3. Calienta el aceite de oliva en una olla a fuego medio. Muele el jitomate, la cebolla y el ajo con un poco de agua. Cuela y vierte dentro de la olla con el aceite caliente. Cocina hasta que cambie de color y se reduzca un poco, aproximadamente 10 minutos. 4. Añade el fideo dorado, caldo de frijoles, consomé en polvo, sal, epazote y trozos de 1 chile pasilla. Deja que hierva hasta que se suavice el fideo. Si notas que requiere más líquido, agrega agua o caldo de frijoles. 5. Retira el epazote y sirve la sopa con trocitos de chile pasilla y crema al gusto.

