Sopa fría de melón Tiempo Total 15 Min Tiempo Activo Tiempo Prep 15 Min Porciones 4 Una mezcla de melón chino, jugo de limón y naranja, oporto y miel. Esta receta es para elegante, pero sencilla y fácil de preparar. Ingredientes 2 melones chinos grandes

¼ de taza de jugo de limón

¾ de taza de jugo de naranja

¼ de taza de Oporto

2 cucharadas de miel de abeja Cómo hacerlo 1. Pela los melones, quítales las semillas y muele la pulpa en la licuadora junto con el jugo de limón, jugo de naranja, Oporto y miel. 2. Cuela la mezcla si es necesario y refrigera hasta que se enfríe un poco. ¡Lista para servirse! Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

