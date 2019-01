Rollo de papa relleno de atún Tiempo Total 29 Min Tiempo Activo 15 Min Tiempo Prep 14 Min Porciones 6 Las papas se hacen puré para formar este rollo sencillo relleno de atún con pimiento morrón. Se sirve como entrada o plato fuerte sobre una cama de lechuga. Ingredientes 1 kilo de papa

2 latas (170 gramos cada una) de atún, escurrido

1/2 cebolla, picada finamente

1/2 pimiento morrón, sin semillas y en cuadritos

300 gramos de crema (dividida en tres partes iguales) 1 1/2 cucharaditas de mostaza (uso separado)

200 gramos de crema

Sal y pimienta, al gusto

Lechuga romana u orejona, picada y desinfectada

Rajas de chile jalapeño Cómo hacerlo 1. Cuece las papas en agua hirviendo hasta que se ablanden y puedas picarlas fácilmente con un tenedor. 2. Mientras, revuelve el atún con la cebolla, morrón, 100 gramos de crema y 1 cucharadita de mostaza. Reserva. 3. Escurre las papas cocidas, pélalas y prénsalas para hacerlas puré. Permite que se enfríe un poco y revuelve con 100 gramos de crema, 1/2 cucharaditada de mostaza, sal y pimienta. 4. Extiende esta mezcla de papa sobre un lienzo húmedo y sobre el centro extiende el atún como relleno. 5. Enrolla y coloca sobre una cama de lechuga. Adorna con el resto de la crema y las raja de jalapeño.

