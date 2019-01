Caldo de pollo con arroz y verduras Tiempo Total 35 Min Tiempo Activo 15 Min Tiempo Prep 20 Min Porciones 4 Pechuga de pollo deshebrada, apio, zanahoria y chícharos complementa este caldo sazonado con una salsa de jitoamte y chile chipotle. Se sirve con arroz blanco, aguacate y queso. Ingredientes 1 taza de arroz blanco

2 tazas de agua

4 cucharadas de aceite

1 taza de apio, picado

2 zanahorias, peladas y en cuadritos

5 jitomates

½ cebolla

1 diente de ajo 1 pizca de pimienta

2 chiles chipotles en adobo, o al gusto

1 cucharada de consomé de pollo en polvo

1 litro de caldo de pollo

1 pechuga de pollo, cocida y deshebrada

250 gramos de chícharos

Aguacate, en rebanadas

Cuadritos de queso asadero Cómo hacerlo 1. Coloca el arroz en una olla con 2 tazas de agua hirviendo. Tapa y cocina a fuego bajo hasta que el líquido se haya absorbido, aproximadamente 20 minutos. 2. Mientras, cuece los jitomates en suficiente agua hirviendo hasta que estén suaves, pero no deshaciéndose, entre 5 y 8 minutos. Pélalos y muélelos en la licuadora junto con la cebolla, ajo, pimienta y chipotles. Cuela y guisa durante unos minutos en un sartén con 1 cucharada de aceite caliente. 3. Aparte, calienta 2 cucharadas de aceite en una cacerola mediana a fuego medio-alto. Sofríe el apio y la zanahoria durante 5 minutos. Vierte la salsa de jitomate, agrega el consomé en polvo y el caldo de pollo, y cocina hasta que el apio y la zanahoria estén suaves, entre 10 y 15 minutos. 4. Agrega la pechuga de pollo deshebrada y los chícharos, y permite que se calienten. 5. Sirve con una cucharada de arroz, rebanadas de aguacate y queso. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.