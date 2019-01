Sopa de chaya con ajonjolí y nueces Tiempo Total 40 Min Tiempo Activo 20 Min Tiempo Prep 20 Min Porciones 6 En esta receta las hojas de chaya se cuecen al vapor y se muelen antes de cocinarse con semillas de ajonjolí dorado. Nueces envueltas en tocino crujiente adornan esta sopa al mismo tiempo que aportan un sabor extraordinario. Ingredientes 2 cucharadas de aceite

2 cucharaditas de ajonjolí

15 hojas de chaya medianas

5 tazas de agua

1 diente de ajo chico 3 cucharaditas de fécula de maíz

5 cucharadas de salsa de soya

Sal, al gusto

100 gramos de nueces, en mitades

50 gramos de tocino Cómo hacerlo 1. Calienta el aceite en una olla a fuego medio y dora las semillas de ajonjolí cuidando que no se quemen. 2. Cuece a vapor las hojas de chaya y muélelas en la licuadora junto con el agua, ajo, fécula de maíz y salsa de soya. Vierte esto sobre el ajonjolí tostado, sazona con la sal y cocina a fuego lento por 15 minutos. 3. Mientras, envuelve cada nuez en tocino, acomódalas en un refractario y hornéalas a 150° centígrados hasta que se doren por ambos lados. 4. Sirve la sopa caliente y adorna con las nueces con tocino. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.