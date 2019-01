Tejocotes y capulines en almíbar Tiempo Total 45 Min Tiempo Activo 30 Min Tiempo Prep 15 Min Porciones 24 En esta eceta los tejocotes se cocinan en agua, mientras que los capulines se cocinan en aguamiel y mezcal. El almíbar se forma con el piloncillo. Ingredientes 2 kilos de tejocotes maduros

2 kilos de capulín sazón

2 litros de aguamiel

¼ de taza de mezcal

3 piezas de piloncillo claro grande

1. Cuece los tejocotes en suficiente agua hirviendo hasta que se ablanden un poco. Retíralos de la olla y pélalos. 2. En otra olla cuece los capulines en los 2 litros de aguamiel y en ¼ de taza de mezcal. Cuando empiece a hervir, reduce la flama, retira los capulines y agrega el piloncillo. Cocina, moviendo constantemente, hasta que éste se disuelva. 3. Agrega los tejocotes pelados y cocina hasta que el líquido se reduzca a la mitad. Refrigera hasta que se hayan enfriado antes de servir. 4. Sirve los tejocotes con un poco de su almíbar, agrega los capulines y báñalos con crema.

