Plátanos flameados Tiempo Total 29 Min Tiempo Activo 15 Min Tiempo Prep 14 Min Porciones 8 Plátanos en una salsa de azúcar con un toque de naranja, flameados con coñac y servidos con helado de vainilla y nuez picada. Ingredientes 1 taza de azúcar estándar

30 gramos de mantequilla

1 limón, el jugo

1/3 de taza de jugo de naranja natural

8 plátanos Tabasco, firmes ¼ de taza de licor de naranja

2/3 de taza de nuez, picada

¼ de taza de coñac

Helado de vainilla Cómo hacerlo 1. Calienta el azúcar en una cacerola chica a fuego medio, sin dejar de mover, hasta que se forme un caramelo claro (no lo dejes quemar porque se amarga). Agrega la mantequilla y sigue revolviendo. 2. Añade los jugos de limón y de naranja y continúa moviendo. 3. Pela los plátanos, pártelos a la mitad, a lo largo y agrégalos a la sartén, bañándolos completamente con la salsa. Cocina a fuego suave hasta que se ablanden. Retira del fuego e incorpora el licor de naranja. 4. Colócalos en un platón y llévalos a la mesa. Espolvorea con nuez, rocía con coñac y flamea con un cerillo. 5. Sirve 2 mitades de plátano por plato, agrega una bola de nieve de vainilla encima y baña con la salsa. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí

