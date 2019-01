Camote al ron Tiempo Total 55 Min Tiempo Activo 15 Min Tiempo Prep 40 Min Porciones 4 El camote se hacen puré, luego se hierve junto con la leche, nuez y azúcar. El ron se incorpora una vez que la mezcla se ha retirado del fuego. Ingredientes 2 camotes amarillos

1 taza de leche

1 taza de azúcar mascabado

½ taza de nuez, molida

1 taza de ron, o al gusto

1. Cuece los camotes en una olla con agua hirviendo hasta que se ablanden y puedas picarlos fácilmente con un tenedor. Pélalos y machácalos para hacerlos puré. 2. Cuela el puré y mézclalo en una olla con la leche, el azúcar y la nuez. Deja que hierva y cocina a fuego suave, sin dejar de mover, durante 15 minutos. 3. Retira del fuego y permite que se enfríe unos minutos. Cuando esté tibio, añade el ron, mezcla bien y sírvelo con un trocito de mantequilla encima.

