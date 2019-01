Buñuelos con nuez Tiempo Total 19 Min Tiempo Activo 4 Min Tiempo Prep 15 Min Porciones 15 Receta cortesía de mi suegra. La masa es bastante básica y la nuez se incocpora sobre la miel antes de servir. Son deliciosos. Ingredientes 2 huevos

1½ tazas de harina

1 cucharada de azúcar glass

¼ de cucharadita de sal

1 L de aceite para freír (o lo necesario)

2 cucharadas de miel

Cómo hacerlo 1. Bate los huevos en un tazón o recipiente grande. Mezcla el harina, azúcar glass y sal en otro tazón e incorpora gradualmente a los huevos sin dejar de batir, hasta formar una masa firme. 2. Calienta el aceite en un cazo a 190° C. Toma pedazos de la masa del tamaño de una nuez y extiéndelos con un rodillo sobre una superficie ligeramente enharinada. 3. Fríe durante 3 ó 4 minutos, volteándolos una vez para que se doren de ambos lados. Usa toallas de papel para retirar el exceso de grasa de los buñuelos fritos. Deja enfríar un poco y baña con un chorrito de miel. Por último, espolvorea nueces sobre la miel.

