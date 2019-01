Pastel de camote y chongos zamoranos Tiempo Total 1 H 25 Min Tiempo Activo 1 H Tiempo Prep 25 Min Porciones 1 Pastel de camote con harina de trigo integral, coco y almendras, un toque de canela y nuez mozcada. Los chongos se colocan sobre el pastel antes de servir. Ingredientes 300 gramos de camote, pelado y rallado

½ taza de leche

1 taza de azúcar morena

2 tazas de harina de trigo integral

1 cucharadita de canela, molida

1 cucharadita de nuez moscada ½ cucharadita de extracto de vainilla

3 huevos, separados

1 cucharadita de polvo de hornear

½ taza de almendras, picadas

1 taza de coco rallado, natural

1 taza de chongos zamoranos (opcional) Cómo hacerlo 1. Precalienta el horno a 180° centígrados y engrasa un molde refractario. 2. Coloca el camote, leche y mitad del azúcar en una olla. Cuece durante 5 minutos, sin dejar de mover. 3. En un tazó, mezcla el resto del azúcar, harina, canela, nuez moscada, vainilla, yemas y polvo de hornear. Incorpora, con movimientos envolventes, el camote ya cocido, almendras y coco. 4. Aparte, bate las claras a punto de turrón e incorpora a la mezcla anterior con movimientos envolventes. 5. Vierte la mezcla dentro del refractario engrasado y hornea durante 1 hora, o hasta que se haya cuajado y dorado ligeramente. Retira del horno y permite que se enfríe un poco. 6. Agrega los chongos encima y sirve.

