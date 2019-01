Costillas de cerdo con hongos a la mexicana Tiempo Total 1 H 50 Min Tiempo Activo 1 H 30 Min Tiempo Prep 20 Min Porciones 8 Hongos y costillas de cerdo en una salsa de jitomate con epasote y leche evaporada. Si deseas ahorrar tiempo, utiliza la olla de presión para cocer las costillas. Ingredientes 750 gramos de costilla de cerdo

1 trozo de cebolla

2 dientes de ajo, enteros

Sal, al gusto

2 cucharadas de mantequilla

1 kilo de hongos o champiñones, rebanados

1 cucharada de ajo, picado 6 chiles poblanos, en rajas

3 jitomates

Pimienta, al gusto

2 cucharadas de aceite vegetal

4 hojas de epazote, picadas

3 cucharadas de cebolla, picada

1 taza de leche evaporada Cómo hacerlo 1. Coloca las costillas, cebolla y ajo en una olla. Cubre con agua y agrega sal al gusto. Deja que suelte el hervor a fuego alto, reduce la flama, tapa y cocina a fuego lento hasta que la carne empiece a ablandarse. 2. Mientras, calienta la mantequilla en un sartén grande a fuego medio y fríe el ajo y la cebolla hasta que se vean transparentes. Agrega los hongos y tapa el recipiente para que éstos se cuezan en su propio jugo. 3. Muele los jitomates en la licuadora con un poco de agua, sal y pimienta. Cuela y reserva. 4. Calienta el aceite en una cacerola grande a fuego medio-alto. Escurre las costillas cocidas y dóralas junto con las rajas de chile poblano. 5. Vierte el jitomate molido, agrega el epazote, tapa y cocina a fuego suave hasta que la carne de las costillas empiece a deprenderse del hueso. 6. Incorpora los hongos y finalmente la leche cuidando que no hierva, para evitar que se corte. 7. Sirve caliente.

