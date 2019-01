Pico de gallo dulce Tiempo Total 20 Min Tiempo Activo Tiempo Prep 20 Min Porciones 12 Esta receta de pico de gallo lleva, además de jícama y pepino, 3 diferentes frutas dulces. Si puedes, utiliza chile de árbol tostado y molido o triturado. Ingredientes 2 jícamas grandes, peladas y en cubos

4 ó 5 pepinos criollos, pelados y en cubos

6 naranjas, peladas y en cubos

2 rebanadas de piña natural, en cubos

3 mangos grandes

Jugo de limón, al gusto

Sal y chile en polvo, al gusto Cómo hacerlo 1. Mezcla la fruta en un recipiente grande. Sazona al gusto con jugo de limón, sal y chile en polvo. Sirve inmediatamente.

