Tacos de arrachera Tiempo Total 35 Min Tiempo Activo 10 Min Tiempo Prep 25 Min Porciones 16 La arrachera de res se marina durante varias horas antes de asarse, luego se sirve en tortillas de maíz con salsa de jitomate asado. Ingredientes 1½ kg de arrachera

1/3 taza de vinagre blanco

½ taza de salsa de soya

4 dientes de ajo picados

jugo de 2 limones

½ taza de aceite de oliva

1 cucharadita de pimienta negra

1 cucharadita de pimineta blanca

1 cucharadita de ajo en polvo

1 cucharadita de chile en polvo

1 cucharadita de orégano

1 cucharadita de comino molido

1 cucharadita de pimentón 1 cebolla picada

½ taza de cilantro fresco, picado

jugo de 1 limón

2 jitomates grandes picados

2 chiles jalapeños picados

1 cebolla partida en cuartos

4 dientes de ajo

4 chiles de árbol

1 pizca de sal y pimienta, o al gusto

16 de tortillas

2 limones partidos en cuartos

1. Coloca la carne en un refractario de vidrio. En un tazón o recipiente mediano, mezcla el vinagre, salsa de soya, 4 dientes de ajo, jugo de 2 limones y aceite de oliva. Sazona con sal, pimienta (negra y blanca), ajo en polvo, chile en polvo, orégano, comino y pimentón. Bate bien hasta mezclar bien y vierte sobre la carne. Voltea una vez para sazonar ambos lados. Cubre con plástico autoadherente y deja marinar de 1 a 8 horas. 2. En un tazón o recipiente pequeño, combina 1 cebolla picada, cilantro y jugo de 1 limón. Reserva para los tacos. 3. Calienta un sartén a fuego medio-alto. Tuesta los chiles durante 3 ó 4 minutos, retira del fuego y remoja en un recipiente con agua durante 30 minutos. Precalienta el horno a 230 °C. 4. Coloca los jitomates, cebolla en cuartos, jalapeños y 4 dientes de ajo en una charola para hornear. Hornea durante aproximadamente 20 minutos o hasta que estén bien asados, pero no quemados. Coloca estos vegetales asados y los chiles remojados en una licuadora o procesador de alimentos y muele hasta obtener una salsa homogénea. 5. Calienta el aceite en un sartén a fuego medio-alto. Corta la carne en cubos o en tiras y cocina en el sartén, revolviendo constantemente, hasta que esté bien cocida y la mayor parte del líquido se haya evaporado. 6. Calienta las tortillas en un comal o, si lo prefieres, en el microondas. Coloca 2 ó 3 tortillas en cada plato, agrega una buena cantidad de carne, un poco de la cebolla picada con cilantro y salsa al gusto. Sirve con gajos de limón.

