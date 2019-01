Salchichas con tocino Tiempo Total 29 Min Tiempo Activo 15 Min Tiempo Prep 14 Min Porciones 20 Las salchichas se sazonan con un poco de mostaza, luego se envuelven con tocino y se hornean hasta que éste queda bien dorado. Ingredientes 20 salchichas para coctel

1 cucharada de mostaza

1. Precalienta el horno a 200° centígrados. 2. Unta las salchichas con un poco de mostaza y envuélvelas con el tocino. Prende con un palillo y acomoda, sin encimar, en un refractario. 3. Hornea hasta que se dore el tocino, aproximadamente 15 minutos. Escurre la grasa y sirve inmediatamente.

