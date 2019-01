Bolitas de queso con nuez Tiempo Total 20 Min Tiempo Activo Tiempo Prep 20 Min Porciones 4 Una botana deliciosa y facilísima. El queso se mezcla con la crema y se sazona con sal y pimienta, luego se forman bolitas que se cubren con nuez picada. Ingredientes 1 taza de queso crema

1 cucharada de crema espesa

Sal y pimienta, al gusto

½ taza de nuez, finamente picada Cómo hacerlo 1. Mezcla el queso crema con la crema, sal y pimienta, hasta incorpora perfectamente. 2. Forma bolitas del tamaño de una canica y pásalas por la nuez de forma que se cubran completamente. 3. Acomódalas en un platón.

